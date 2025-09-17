La Policía Local de Peñaranda interviene a un hombre un trozo de hachís Las multas van desde los 601 hasta los 10.400 euros

La Gaceta Peñaranda de Bracamonte Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:48 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Peñaranda han intervenido, durante una intervención rutinaria este miércoles un trozo de hachís a un hombre.

Los propios agentes, a través de su cuenta de Instagram, recuerdan a la población que el consumo o tenencia de drogas tóxicas en la vía pública conlleva una sanción que va desde los 601 euros hasta los 10.400.