La Policía Local de Peñaranda interviene a un hombre un trozo de hachís
Las multas van desde los 601 hasta los 10.400 euros
La Gaceta
Peñaranda de Bracamonte
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:48
Agentes de la Policía Local de Peñaranda han intervenido, durante una intervención rutinaria este miércoles un trozo de hachís a un hombre.
Los propios agentes, a través de su cuenta de Instagram, recuerdan a la población que el consumo o tenencia de drogas tóxicas en la vía pública conlleva una sanción que va desde los 601 euros hasta los 10.400.
