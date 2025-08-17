Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de los incendios en Cerezal de Puertas. D. SÁNCHEZ

Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1

El fuego fue declarado el pasado miércoles

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 23:06

La provincia parece caminar poco a poco hacia la normalidad tras tres días en los que los incendios han sido los protagonistas con numerosos focos y que han calcinado varias hectáreas.

La zona de Cipérez ha sido en todo caso una de las que han visto la cara amarga de las llamas tras quemarse mínimo 10.500 hectáreas siendo el más grande de la historia de Salamanca. Ha sido por ello que han tenido que desalojar a los vecinos por seguridad. Una situación similar a la que se vivió en El Payo el pasado viernes.

Según ha avanzado INFOCYL, la zona de Cipérez ha bajado a nivel 1, siendo este el único lugar que se encontraba en nivel 2. A su vez, también se ha permitido el realojo de sus vecinos que poco a poco han regresado a sus viviendas.

Permiten el realojo en la zona de Cipérez y el incendio baja a nivel 1