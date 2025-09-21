Oro, relojes y carteras de lujo, entre los efectos sustraídos tras la operación 'Aurisa', que se salda con dos adultos en prisión Por su parte, el menor e hijo de la detenida ha ingresado en un centro de menores en régimen cerrado

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca han logrado devolver a sus legítimos propietarios las joyas de oro y plata y objetos de valor recuperados durante la operación 'Aurisa', en la que se desarticuló un grupo criminal itinerante dedicado a los robos con fuerza en viviendas en las provincias de Salamanca, León y Zamora.

La investigación, iniciada hace un mes por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, permitió esclarecer una docena de robos. Los efectivos constataron que el grupo —formado por una mujer, su hijo menor y otro varón— residía en Barcelona y realizaba desplazamientos periódicos a distintas localidades, empleando viviendas de alquiler vacacional como base de operaciones y utilizando documentación falsa tanto para los inmuebles como para los vehículos.

Imágenes de los detenidos y más objetivos intervenidos por la Guardia Civil. GC

Su 'modus operandi' consistía en actuar sobre viviendas unifamiliares, forzando los accesorios y utilizando inhibidores de señal de alarma para sustraer principalmente joyas y dinero en efectivo, artículos de fácil transporte.

La fase final de la operación concluyó en Alba de Tormes, cuando fueron detenidos tras regresar de cometer dos robos en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora). En el momento de su arresto se hallaron efectos sustraídos, y durante el registro de la vivienda de alquiler se intervinieron más joyas, dinero en metálico y un kit para comprobar la pureza del oro.

La autoridad judicial ha decretado prisión preventiva para los dos adultos detenidos, mientras que el menor ha sido ingresado en un centro de régimen cerrado. Desde la Guardia Civil destacan el éxito del operativo, tanto por la recuperación de los objetos robados como por la desarticulación de un grupo al que se le atribuyen 12 robos en tres provincias.