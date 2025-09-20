Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una de las detenciones acometidas. FOTOS: GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Joyas, dinero y un kit de oro: desarticulado en Salamanca un grupo criminal especializado en robos con fuerza en viviendas

La Operación 'Aurisa' ha permitido detener a una mujer y dos hombres, esclarecer 12 robos y descubrir un sofisticado 'modus operandi' basado en alquileres vacacionales y documentación falsa

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:08

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante dedicado a los robos con fuerza en viviendas en el marco de la Operación 'Aurisa', que ha culminado con la detención de sus tres miembros y el esclarecimiento de 12 robos en las provincias de Salamanca, León y Zamora.

La investigación comenzó hace un mes por parte de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Salamanca, tras detectarse una serie de robos con fuerza en localidades del alfoz de la ciudad. Los agentes identificaron que los autores residían en Barcelona y se desplazaban periódicamente a distintas localidades utilizando viviendas de alquiler vacacional como base de operaciones, empleando documentación falsa tanto para los inmuebles como para los vehículos.

Un agente de la Guardia Civil de Salamanca, con algunas de los objetos robados por los ladrones.

El 'modus operandi' del grupo consistía en actuar sobre viviendas individuales, forzando los accesos y utilizando inhibidores de señal de alarmas para sustraer joyas y dinero en efectivo, elementos de fácil transporte.

Algunos de los productos sustraídos.

La fase operativa de la investigación concluyó ayer con la detención de los tres integrantes del grupo en Alba de Tormes (Salamanca), cuando regresaban de cometer dos robos en Villaquilambre (León) y Benavente (Zamora). Entre sus pertenencias, se encontraron objetos procedentes de los robos. Posteriormente, se realizó un registro en la vivienda de alquiler, donde se localizaron dinero en metálico, joyas sustraídas en Salamanca y un kit para comprobar la pureza del oro, que incluía báscula de precisión, piedra y reactivo de detección.

Los detenidos, una mujer y dos hombres –uno de ellos hijo menor de la mujer–, están acusados de 12 delitos de robo con fuerza, además de por pertenencia a grupo criminal y de falsedad documental.

