Nuevo atropello en Salamanca: una mujer herida tras ser arrollada en la avenida de Luis Camoens El suceso ha tenido lugar en el cruce con la calle Manuel Ramos Andrade poco después de las 17:30 horas de este lunes

Una mujer de 22 años ha resultado herida tras haber sido atropellada en el cruce de la avenida de Luis Camoens con la calle Manuel Ramos Andrade la tarde de este lunes.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada informando del aviso a las 17:39 horas y notificó del accidente en ese momento a la Policía Local y Nacional y a Sacyl, que envió una ambulancia para ofrecer asistencia sanitaria a la herida, que se encontraba consciente pero con dolor en el tórax. Finalmente, la joven ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.

