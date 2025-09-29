Semana negra en Salamanca con 6 atropellados de todas las edades La cifra de lesionados por atropellos en septiembre asciende ya a 15 en la provincia

Agentes de la Policía Local de Salamanca junto a la herida tras ser arrollada por un turismo en la avenida de los Cipreses.

Las calles de Salamanca han sido escenario esta semana de hasta seis atropellos en apenas siete días, del lunes 22 al domingo 28 de septiembre. Entre los heridos hay menores, jóvenes, adultos y personas mayores, lo que refleja la diversidad de peatones afectados. Todos ellos fueron atendidos por los servicios de emergencias y trasladados posteriormente al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca para una valoración más exhaustiva. Asimismo, en lo que llevamos de septiembre ya son 15 los heridos en atropellos.

El lunes 22, sobre las 14:03 horas, un niño de unos 10 años resultó atropellado por un autobús urbano en la calle Maestro Lleo, en el barrio de San José. El menor sufrió dolor en un pie y fue evacuado al Hospital de Salamanca tras recibir la primera atención en el lugar, en un operativo en el que participó Policía Local y sanitarios de Sacyl.

La mañana del martes 23 estuvo marcada por dos atropellos en pasos de peatones. Sobre las 08:05 horas, en la calle Colombia, frente al instituto Fernando de Rojas en El Rollo, un turismo arrolló a una joven de 17 años mientras cruzaba por el paso de cebra. La menor fue trasladada al Hospital. Sobre las 11:34 horas, otro coche arrolló en un paso de peatones de la avenida de Portugal, a la altura del número 120, a un hombre de 68 años, que sufrió dolor en un hombro. También fue evacuado.

El jueves 25, sobre las 19:58 horas, Emergencias 112 de Castilla y León recibió aviso de un nuevo atropello en la avenida de Lasalle, a la altura del número 143 en Tejares. Una mujer fue alcanzada por un turismo y quedó consciente, tendida en la calzada hasta ser atendida por los servicios médicos y trasladada al Hospital.

El viernes 26, sobre las 16:54 horas, un varón de unos 30 años fue atropellado en la avenida Alfonso VI, junto a la Plaza de Toros 'La Glorieta'. El herido presentaba dolor en un hombro y erosiones en un brazo. Policía Local, el Cuerpo Nacional de Salamanca y sanitarios de Sacyl intervinieron en el siniestro y el afectado fue trasladado al Hospital.

El último caso de la semana se produjo el sábado 27, sobre las 19:57 horas, en la avenida de los Cipreses, número 61 en Garrido. Una mujer de 60 años resultó herida tras ser golpeada por un turismo. Aunque se encontró consciente, necesitó asistencia médica y fue trasladada en ambulancia al Hospital de Salamanca.

Tal y como ha publicado LA GACETA, la pasada semana fueron un total de siete los heridos en apenas 72 horas en un total de cuatro atropellos, entre ellos una anciana de 86 años y un niño de 2. Con estos seis atropellos, Salamanca cierra una semana con un saldo muy negativo en materia de seguridad vial.