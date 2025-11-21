Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Nueva colisión por alcance en la rotonda de la SA-20

Un hombre de 35 años presenta dolor cervical tras el accidente

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:57

Una nueva colisión por alcance ha tenido lugar en la rotonda de la SA-20. En esta ocasión se trata de un choque entre un turismo y una furgoneta ocurrido este viernes a las 13:07 horas, según informa el 1-1-2 de Castilla y León, que se ha saldado con un hombre de 35 años que presenta dolor cervical.

Como consecuencia se ha dado aviso a la Policía Local de Carbajosa, a la Guardia Civil de Tráfico y a Sacyl. A las 9:44 horas de este jueves ocurría algo similar en el mismo punto, una mujer de 36 años resultó herida en el brazo después de que un camión y un turismo colisionasen.

