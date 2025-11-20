Una mujer herida tras la colisión entre un camión y un coche en la rotonda de la SA-20 La conductora del turismo, de 37 años, ha requerido asistencia sanitaria al quejarse de molestias en el brazo

Una mujer de 37 años ha resultado herida en la mañana de este jueves tras una colisión entre un camión y un turismo en el término municipal de Carbajosa la Sagrada.

El incidente se ha producido concretamente a las 09:44 horas en la rotonda de la SA-20.

Tras el coche entre ambos vehículos, la conductora del turismo, de 37 años, ha requerido asistencia sanitaria al quejarse de molestias en el brazo.

El Centro de Emergencias ha dado aviso a la Policía Local de Carbajosa la Sagrada y también a Tráfico de Salamanca para regular el tráfico en el lugar.

El Servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl) también se ha desplazado al lugar del accidente para atender a la mujer y valorar si necesita traslado al Hospital.