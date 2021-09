Noelia de Mingo reingresa en el psiquiátrico de la cárcel de Fontcalent tras su agresión múltiple

La agresión múltiple que llevó a cabo Noelia de Mingo ha provocado su reingreso en el centro psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, en Alicante, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Asociación El Defensor del Paciente. Su detención se produjo después del acuchillamiento a dos personas en un supermercado en la localidad madrileña de El Molar.

El pasado martes fue ordenado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por la presunta comisión de un delito de homicidio en grado de tentativa y atentado a agente de la autoridad. En un primer momento fue derivada a la unidad psiquiátrica de la cárcel de Estremera, mientras que este jueves fue trasladada al penitenciario de Fontcalent.

Previamente, en 2006 la ex doctora había sido condenada a 25 años de reclusión como responsable de la muerte de tres personas en la Fundación Jiménez Díaz. Sin embargo, once años después se sustituyó su condena por el tratamiento ambulatorio y la custodia familiar, a la luz de diferentes informes clínico-forenses. Todos ellos coincidían en la situación de estabilidad de la enferma, en la realidad de que no había vuelto a presentar episodio alguno de descompensación, y ante el hecho de que era plenamente consciente de su enfermedad, de los síntomas que podían descompensarle el curso de su dolencia y la conciencia del daño que había causado.

No obstante, la Audiencia condicionó el tratamiento ambulatorio a que la afectada se sometiera hasta el fin de la reclusión al control de psiquiatría del Hospital Infanta Sofía, de San Sebastián de los Reyes, a la supervisión de los médicos forenses de la propia Audiencia Provincial y al compromiso adquirido por la familia de dar cuenta al tribunal y al especialista clínico de la aparición de síntomas de descompensación en la enferma.

Transcurridos cuatro años desde entonces, el último informe facilitado por los médicos del Hospital Infanta Sofía tiene fecha del pasado día 3 de septiembre. Los médicos que atienden a Noelia de Mingo concluyen que a esa fecha la paciente “no presenta descompensación psicótica” y señalan que ha acudido puntual a la administración de la medicación, el antipsicótico que los médicos le han recetado y que se le pone cada cuatro semanas. En idénticos términos se había pronunciado días antes el Instituto de Medicina Legal de Madrid.