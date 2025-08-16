Noche de evacuaciones, pueblos vacíos, residencias desalojadas y albergues abiertos: la batalla contra el fuego en Salamanca sigue viva El Payo y Cipérez siguen siendo los principales focos de preocupación por la intensidad del fuego, la dificultad del terreno y las condiciones meteorológicas extremas

Salamanca ha vivido una noche intensa debido a los dos incendios forestales de nivel 2 que se declararon ayer en los municipios de El Payo y Cipérez. Estos incendios han obligado a evacuar a unas 2.000 personas de cinco localidades: El Payo, Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y El Gróo. Actualmente, 200 de ellas permanecen alojadas en pabellones habilitados por la Junta en Fuenteguinaldo y Robleda.

El delegado territorial de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, ha explicado que, aunque la situación sigue siendo complicada, «se ha conseguido evitar daños graves en estructuras y población». También ha confirmado que hubo cuatro heridos durante las tareas de extinción, todos ya dados de alta.

Desalojos y efectivos de ayuda

Tal y como ha difundido Cruz Roja Salamanca, en respuesta a los incendios declarados, se desalojaron las residencias de mayores de Villaseco de los Reyes y El Payo para garantizar la seguridad de los más vulnerables. En Villaseco, 40 personas pasaron la noche en un albergue temporal montado en Ledesma, que ya fue desmontado tras confirmar que la zona estaba segura. En El Payo, se habilitaron dos albergues en Robleda y Fuenteguinaldo, donde se alojan actualmente 75 personas. En Robleda, el albergue sigue abierto, ofreciendo comidas, cenas y apoyo psicosocial, mientras los equipos de emergencia reciben avituallamiento desde el puesto de mando avanzado en Villar de Peralonso.

- Incendio en El Payo: también se evacuó la residencia de mayores de este municipio. Se habilitaron dos albergues gestionados junto a Protección Civil —uno en Robleda, con 45 personas alojadas, y otro en Fuenteguinaldo, con 30 personas—. Por ahora, permanece abierto el albergue de Robleda, donde se continúa apoyando a la población con reparto de cenas, comidas y acompañamiento psicosocial.

Incendio en El Payo: foco posiblemente intencionado y riesgo constante

El incendio de El Payo comenzó ayer a las 13:18 horas con varios focos en distintos puntos de la carretera, lo que hace pensar en un origen intencionado. La zona, con pinares adultos y robledales, es especialmente peligrosa. El fuego llegó a amenazar el pueblo, pero finalmente se pudo contener sin daños importantes.

Aunque anoche no hubo llamas activas, esta mañana han aparecido reproducciones y se teme que con el calor y el viento previstos la situación pueda complicarse, ya que el perímetro todavía no está asegurado.

Incendio en Cipérez: un perímetro extenso y un terreno complicado

El incendio de Cipérez afecta a una zona con robledal, matorral y prados, con núcleos pequeños y dispersos. Se han visto afectadas algunas casas, principalmente deshabitadas, y una nave. Con más de 20 kilómetros de perímetro, este incendio presenta un gran desafío para los equipos de extinción, que tienen que hacer frente a constantes reproducciones debido a la sequedad, la ola de calor y el viento.

Medios y esfuerzos en marcha

Decenas de medios terrestres y aéreos continúan trabajando sin descanso para controlar ambos incendios. La información actualizada sobre los recursos desplegados está disponible en la web de INFOCAL.

Eloy Ruiz subraya que, pese a las condiciones meteorológicas adversas —la ola de calor, la falta de humedad y el viento—, «los equipos siguen trabajando para atajar las llamas».

Las autoridades llaman a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia, ya que la situación continúa siendo de máxima preocupación.