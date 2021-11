Multa por decir a su abogado que le daría un tiro si no seguía sus órdenes

El Juzgado de Instrucción número Dos de Salamanca ha condenado a un hombre de iniciales S.R.V. al pago de una multa de 360 euros como presunto autor de un delito leve de amenazas después de que, a través de un correo electrónico, dijera al abogado que se le había asignado de oficio que le daría un tiro si no seguía sus órdenes y la línea de defensa que él pretendía. La juez le prohíbe además comunicarse, acercarse o aproximarse al letrado o a su despacho profesional en un radio de 200 metros durante seis meses.

La sentencia recoge como hechos probados que la víctima fue designada en 2020 para prestar asistencia letrada del Turno de Oficio a S.R.V. y, ante lo que el letrado consideraba una intromisión en su trabajo, escribió un correo electrónico al ahora condenado en el que, tras poner de manifiesto su línea de conducta y trabajo, terminaba diciendo: “Tiene usted dos opciones: o bien me deja hacer mi trabajo, o, si como parece, no está dispuesto a ello, diríjase a la Comisión del Turno de Oficio y solicite el nombramiento de nuevo abogado. Ya le anticipo que no voy a poner traba ni objeción alguno a mi sustitución, particularmente habiéndome hecho tan explícitamente patente su absoluta falta de confianza y respeto”.

Al referido correo contestó S.R.V.: “Yo no tengo que solicitar su sustitución en bases a mi derecho a definir la línea de la defensa le exijo que no vulnere mi derecho, como máxima autoridad es una orden que no puede desobedecer, hacerlo es causarme daño tal que me está torturando es ninguna patología y en legítima defensa le pego un tiro en la cabeza. No puede desobedecer a seguir la línea de la defensa que yo defina (...) Si me tortura le pego un tiro en la cabeza, con lo cual obedezca la línea de la defensa porque es mi derecho para poder tener una densa con garantías según nuestra sociedad, si me tortura le aviso que lo mato”, dijo textualmente, tal y como se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso LA GACETA.

Ante estas palabras, la jueza le impone ahora la pena en su extensión máxima valorando expresamente “que las amenazas han sido proferidas con la finalidad de impedir al letrado el ejercicio libre de su profesión para definir la línea de defensa en un procedimiento judicial” y que las amenazas se profirieron “para amedrentarlo en el ejercicio de su profesión de abogado”.

Desde el Colegio de Abogados de Salamanca aplauden la decisión. “Desde la Junta os recordamos el compromiso con la defensa de nuestra independencia, así como la protección y apoyo a todos los colegiados/as que lo necesitéis”, indican a los abogados salmantinos.

Da la casualidad que el condenado es la misma persona que se enfrenta a ni más ni menos que cinco años de prisión y el pago de una multa de 12.960 euros por delitos de calumnias, injurias y atentado a la autoridad después de que presuntamente creara un blog para, entre otras lindezas, llamar “corruptos” y “delincuentes” a la juez y a un mando de la Guardia Civil de Vitigudino. El juicio tenía que haberse celebrado hace diez días pero no se presentó y entonces la juez le puso en busca y captura. Además de la pena de prisión y multa, el fiscal le pide el pago de una indemnización de 1.000 euros para cada uno de los dos perjudicados.