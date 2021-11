En busca y captura el acusado de calumniar a la juez y a un mando de la Guardia Civil de Vitigudino

S.R.V., el acusado de calumniar a la juez y a un mando de la Guardia Civil en su particular cruzada contra la corrupción en Vitigudino, no ha comparecido al juicio por los hechos previsto para la mañana de este lunes. Una ausencia que ha impedido la celebración de la vista oral, al ser la pena solicitada superior a dos años de prisión, ante lo que el fiscal que lleva el caso ha solicitado su puesta en busca y captura, así como su ingreso en prisión una vez se le localice para asegurar su presencia la próxima vez que se señale el juicio contra él. Así lo han manifestado fuentes del caso en declaraciones a LA GACETA, que señalan que el juicio será tan pronto como las Fuerzas de Seguridad den con el acusado.

La Fiscalía de Salamanca solicita una condena de cinco años de prisión y el pago de una multa de 12.960 euros por delitos de calumnias, injurias y atentado a la autoridad para S.R.V., acusado de atribuir la perpetración de diversos delitos a una magistrada y a un sargento primero de la Guardia Civil a través de un blog que él mismo creó en su supuesta lucha contra la corrupción judicial en la comarca de Vitigudino. En el mismo les tildaba a los dos de “prevaricadores” y “delincuentes” y lanzaba confusas acusaciones contra ambos. Además de las citadas penas de prisión y multa, el fiscal le pide el pago de una indemnización de 1.000 euros para cada uno de los dos perjudicados.

Según recoge el fiscal en su escrito de calificaciones provisionales, con motivo de diversas actuaciones policiales y judiciales, el acusado, un varón de unos 38 años de edad, realizó “de forma deliberada, ofensiva y carente de todo fundamento” una serie de manifestaciones a través de un blog que el mismo creó en internet y que tituló: “Contra la corrupción judicial”. Manifestaciones en las que atribuía a la magistrada del Juzgado de Vitigudino y al sargento primero de la Guardia Civil de la misma localidad la perpetración de diferentes hechos constitutivos de delito, cada uno de ellos en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de la juez, además de llamarla “prevaricadora”, se refería a ella con manifestaciones tales como: “Hoy estoy enfadado, aviso a la puerta, estoy hasta los mismísimos de sus delitos constantes, deje ya de delinquir que es una delincuente” o “ante esta situación, le digo a la sociedad, o deshace o me encargaré de que muera gente, literalmente, cuando me obceco con una cosa no paro hasta conseguirla”.

En el caso del mando de la Guardia Civil, al que se refería igualmente como “sargento corrupto”, colgó en su blog expresiones del tipo: “O se deshace, o voy a vivir única y exclusivamente para matar sin vulnerar el más mínimo texto legal” o “esto se liquidará con muerte”.

Pese a que las manifestaciones vertidas en su blog puedan parecer en algunos casos carentes de sentido, los informes médicos forenses señalan que el acusado era plenamente consciente de sus actos, de manera que es imputable.

Como consecuencia de todo ello, el fiscal acusa a S.R.V., de dos delitos de calumnias, dos delitos de injurias y un delito de atentado a la autoridad.