Una mujer de 68 años herida en una colisión por alcance en la avenida del Padre Ignacio Ellacuría El choque se ha producido a eso de las 9.47 horas

Una colisión por alcance entre dos turismos a las 09:47 horas en la Avenida del Padre Ignacio Ellacuría de Salamanca, a la altura del centro de salud de Tejares, se ha saldado con una mujer herida, según el 112. Solicitaban asistencia para una mujer de 68 años mareada y con dolor de cuello.

El 112 ha alertado a la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida.

