Un motorista de 54 años resulta herido en un choque con un coche en la SA-605

El accidente se ha producido a las 15.00 horas de este martes

La Gaceta

Martes, 26 de agosto 2025, 15:16

Un motorista de 54 años ha resultado herido tras chocar con su moto con un turismo en la en la SA-605, en el pk 1, en Salamanca. El accidente ha tenido lugar a eso de las 15.00 horas. El herido se quejaba de la pierna, según informa el 112, quien ha avisado a Policía Local, Nacional y Sacyl.

