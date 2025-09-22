Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus El suceso ha ocurrido pasadas las 14:00 horas de este lunes

La Gaceta Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:26

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió este lunes, a las 14:03 horas, varias llamadas que alertaban de un accidente en la calle Maestro Lledó, en San José, donde un autobús había golpeado a un menor de unos 10 años.

El joven, que presentaba dolor en un pie, fue atendido tras darse aviso a la Policía Local y a los servicios sanitarios de Sacyl, que se desplazaron al lugar del suceso.

El niño fue finalmente trasladado al Hospital.