Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ambulancia en una foto de archivo. LAYA

Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus

El suceso ha ocurrido pasadas las 14:00 horas de este lunes

La Gaceta

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:26

El Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió este lunes, a las 14:03 horas, varias llamadas que alertaban de un accidente en la calle Maestro Lledó, en San José, donde un autobús había golpeado a un menor de unos 10 años.

El joven, que presentaba dolor en un pie, fue atendido tras darse aviso a la Policía Local y a los servicios sanitarios de Sacyl, que se desplazaron al lugar del suceso.

El niño fue finalmente trasladado al Hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  2. 2 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  3. 3 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  4. 4 Controlado el incendio junto a la carretera de Matilla de los Caños del Río
  5. 5 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  6. 6 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  7. 7 Fallece el exsenador Francisco de Vicente
  8. 8 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre
  10. 10 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus

Un menor herido en un pie tras ser golpeado por un bus