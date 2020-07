Los amigos del joven fallecido en Vecinos organizan una manifestación para pedir justicia

Los amigos de Mario Casal, el joven de 34 años que murió en el Virgen Vega horas después de ser mortalmente herido mientras celebraba la noche de San Juan en su localidad, han convocado una concentración para el próximo domingo 26 de julio para reclamar justicia con estos hechos que están sin esclarecer, que todavía está sin esclarecer.

La manifestación comenzará a las siete de la tarde en la parada de caballos, a la entrada de Vecinos, y recorrerá las calles del pueblo para terminar en la plaza, donde los organizadores se dirigirán a los concentrados.

Los amigos de Mario Casal recuerdan que se trata de una concentración pacífica en la que piden que se haga justicia por la muerte del joven y que queda totalmente prohibido cualquier tipo de insulto, amenaza o similar.

Además, señalan que es obligatorio el uso de la mascarilla y se intentará mantener la distancia de seguridad en la medida de lo posible.

Los organizadores de la manifestación crearon hace unos días un grupo de Facebook con el objetivo de buscar testigos que aporten algún dato que ayude a esclarecer el suceso. El grupo ha sido creado por Jennifer, amiga de la familia. “Yo no estaba allí y yo no sé lo que pasó realmente, pero lo que sí tengo claro es que no fue una caída como en un primer momento se dijo sino que alguien le golpeó y no sabemos por qué, lo están encubriendo, porque las primeras declaraciones de todo el mundo es que Mario cayó, se intentó levantar y se volvió a caer. De 10 o 12 personas que estaban allí con él solo quedaban dos, el resto se fueron, y si tú dejas a una persona tirada es por algo. Si de verdad ha sido accidental no te vas de allí. Lo que queremos es pedir justicia para Mario, que se aclare todo y que pague el que tenga que pagar. Pedir por favor a los testigos que declaren la verdad, que no se callen, no sé si es por miedo o por qué. A Mario ya no nos lo van a devolver pero por lo menos que la familia descanse y sepa qué es lo que ocurrió”, aseguró en el programa “Espejo Público.