Los amigos del joven fallecido en Vecinos crean un grupo de Facebook para buscar testigos

Los amigos de Mario Casal, el joven de 34 años que murió en Vecinos de la noche de San Juan, han creado un grupo de Facebook con el objetivo de buscar testigos que aporten algún dato que ayude a esclarecer el suceso. El grupo ha sido creado por Jennifer, amiga de la familia y que ha participado este jueves en el programa “Espejo Público” de Antena 3. “Yo no estaba allí y yo no sé lo que pasó realmente, pero lo que sí tengo claro es que no fue una caída como en un primer momento se dijo sino que alguien le golpeó y no sabemos por qué, lo están encubriendo, porque las primeras declaraciones de todo el mundo es que Mario cayó, se intentó levantar y se volvió a caer. De 10 o 12 personas que estaban allí con él solo quedaban dos, el resto se fueron, y si tu dejas a una persona tirada es por algo. Si de verdad ha sido accidental no te vas de allí. Lo que queremos es pedir justicia para Mario, que se aclare todo y que pague el que tenga que pagar. Pedir por favor a los testigos que declaren la verdad, que no se callen, no sé si es por miedo o por qué. A Mario ya no nos lo van a devolver pero por lo menos que la familia descanse y sepa qué es lo que ocurrió”, ha asegurado en el programa.