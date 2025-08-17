Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del momento en el que el hombre ha sido hallado en Barbalos. GUARDIA CIVIL DE SALAMANCA

Localizado el hombre de 77 años desaparecido en Barbalos tras una intensa búsqueda nocturna

La Guardia Civil de Salamanca ha informado, a través de sus redes sociales, sobre la resolución del caso en la mañana de este domingo, 17 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 17 de agosto 2025, 09:25

La Guardia Civil de Salamanca ha localizado, en la mañana de este domingo, 17 de agosto, al hombre de 77 años con síntomas de alzhéimer que desapareció este sábado en la localidad.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 16:00 horas, por medio de una llamada en la que se alertaba de que el hombre llevaba desaparecido desde las 16:00 horas de su vivienda, ubicada en el municipio.

A las 7:28 horas, tras las intensas batidas organizadas en la madrugada de este domingo para localizarle con patrullas de la Compañía de Béjar y del SEPRONA de Salamanca, apoyados por algunos drones de la Comandancia a la cabeza, era localizado consciente, aunque cansado y con heridas producidas por una caída que había sufrido. Tal y como ha informado la Guardia Civil de Salamanca, ya ha recibido atención de los servicios médicos que se han personado in situ.

