Le piden 14 años de cárcel por maltratar a su esposa los 40 años de matrimonio

Un vecino de Ciudad Rodrigo se enfrenta a una condena de 14 años de prisión que le pide la acusación particular por maltrato continuado a su esposa durante los 40 años que llevan de matrimonio. Le acusa de dirigir hacia ella constantes expresiones para humillarla y vejarla, de forzarla para mantener relaciones sexuales con ella y hasta de haber introducido objetos en la vagina mientras estaba dormida. El fiscal que lleva el caso, por su parte, considera que tales hechos no están ni mucho menos acreditados de manera que solicita la libre absolución. La Audiencia Provincial de Salamanca ha señalado el juicio para el próximo 21 de julio.

Según relata en su escrito de calificación provisional el letrado de la acusación particular en representación de la mujer, al que ha tenido acceso LA GACETA, el acusado y su esposa, ambos sexagenarios, residían en su domicilio de la localidad.

En más de 40 años de matrimonio de la pareja, se habrían sucedido distintos episodios de violencia psíquica y no hechos aislados, de manera que el acusado habría dirigido hacia su esposa constantes expresiones con el ánimo de humillarla y de vejarla.

Relata el abogado en su calificación provisional que el acusado ha forzado a la mujer para mantener relaciones sexuales con ella y en contra de su voluntad, habiendo empleado el uso de la fuerza, agarrándola de los brazos para que ella no se pudiera mover, llegando de tal modo a consumar el acto sexual.

Además, prosigue el letrado, en alguna ocasión, le ha introducido objetos en la vagina mientras estaba dormida, a pesar de haber expresado ella insistentemente su negativa a tales prácticas.

El 6 de agosto de 2019, la mujer interpuso denuncia ante la Guardia Civil, manifestando a los agentes que, durante estos 40 años de matrimonio, cuando su marido quería mantener relaciones sexuales y ella no, siempre conseguía lo que quería, llegando a forzarla, sin respetar siquiera la cuarentena que tenía que pasar con motivo del parto de sus hijos. Dijo además que en ocasiones cerraba los ojos y esperaba que terminara, recriminándole este que no quisiera mantener relaciones sexuales y que si no quería era porque había estado con otros hombres.

Señaló además que tal situación la ha abocado incluso a pensar en quitarse la vida.

Por todo ello, el letrado de la acusación particular solicita para el varón una condena total de 14 años de prisión: 4 años por un delito de violencia psicológica habitual y 10 años por un delito de agresión sexual. Reclama además ocho años de privación de tenencia y porte de armas y la prohibición de aproximarse al domicilio o centro de trabajo de su mujer a menos de 250 metros, así como de comunicarse por cualquier medio con ella durante cinco años. Por último le pide 10.000 euros en concepto de daños morales y psíquicos.