La preocupación de los sirios de Salamanca: “Desde el terremoto no sé nada de mi familia”

La cifra de muertos a causa de los terremotos registrados el lunes en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, ha aumentado a más de 9.600, según los balances publicados hasta la fecha, que apuntan además que más de 45.000 personas han resultado heridas a causa de los seísmos. Unas informaciones que tienen muy preocupados a los sirios refugiados en Salamanca, que se encuentran muy pendientes de las noticias que puedan llegar de sus seres más queridos que continúan en su país de origen.

Uno de esos casos es el de Intisar Muhammad, que lleva tan solo dos meses en la capital charra. Su familia continúa en Alepo, una ciudad de Siria afectada por el terremoto

Antes de venir a España, ¿dónde vivía?

—Yo nací en Kanaker, una aldea ubicada en el sur de Siria. Antes de venir aquí vivía con mi hijo en un campo de refugiados. Actualmente mi familia está en la ciudad de Alepo.

Lleva dos meses en Salamanca, ¿cómo está en estos momentos?

— Sí, desde el 14 de diciembre. Decidí venir a Salamanca con mi hijo en busca de una vida lejos de la guerra. Está siendo complicado porque apenas hablo español. Gracias al centro integral de inmigración ‘YMCA’ estoy aprendiendo el idioma y la cultura, espero encontrar trabajo pronto.

La región siria de Alepo, asolada por la guerra, es una de las zonas más afectadas por el terremoto ¿cómo se encuentra su familia?

—Muy mal. Ayer pude contactar con mi hermana y con sus hijos y me han comunicado que su casa está totalmente demolida y que ellos se encuentran en el hospital de Damasco. Mis sobrinos tienen heridas graves. También tengo un tío que se encuentra en estado de pánico. Estoy muy preocupada.

¿Qué mensaje quiere lanzar al pueblo sirio?

—Pido a Dios que les den seguridad y que esto se pase pronto porque nadie se lo merece.

Por su parte, Mohamed Khald llegó a la ciudad hace nueve meses. Su familia está repartida entre las ciudades de Gaziantep (Turquía) y de Idlb (Siria), ambas destruidas por culpa del seísmo.

Hace nueve meses que llegó a Salamanca, ¿dónde vivía antes?

—Mis cuatro hijos, mi mujer y yo vivíamos en la ciudad de Homs y después nos trasladamos al Líbano porque yo encontré trabajo allí, pero decidimos venir a España porque uno de mis hijos tenía problemas de corazón y allí carecíamos de dinero para pagar la operación, así que este país ha salvado a mi hijo.

¿El resto de su familia continúa en Siria?

—Sí, en Siria y en Turquía. Una parte de mi familia vive en Gaziantep, una ciudad de Turquía y la otra en Idlb, en Siria.

Ambas ciudades se encuentran afectadas por el terremoto, ¿cómo están sus familiares?

—Muy mal. No he podido contactar aún con algunos familiares y estoy muy preocupado, no sé si están vivos o muertos, me espero lo peor. Solo he hablado con mis dos hermanos por teléfono y ambos me han comunicado que el temblor ha derruido sus casas.

¿Cómo se vive un suceso así desde tan lejos?

—Estoy destrozado. Desde que se registró el seísmo no me despego de la televisión. La guerra de Siria acabó con la vida de mis otros dos hermanos y de mis cuñados. Ahora no sé si el terremoto se ha llevado a otros familiares.