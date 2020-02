La juez condena a ‘El Pari’ por el robo de la moto que luego mató a un niño en Pelarrodríguez

Sentencia condenatoria para ‘El Pari’. La jueza del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca ha castigado al popular delincuente, de iniciales M.A.M.L., a tres años y medio de prisión por el robo de la moto que mató a un niño en Pelarrodríguez en 2018, aunque cuando se produjo el accidente mortal no conducía él, sino presuntamente su amigo ‘El Durán’. No obstante, ya está en prisión por otra causa.

Después de la vista oral que tuvo lugar el pasado 17 de febrero, la sentencia ha salido a la luz en las últimas horas y en ella, según ha podido comprobar LA GACETA, la magistrada considera como hechos probados que fue ‘El Pari’ el que forzó la puerta de garaje de una vivienda unifamiliar del barrio de Tejares y se llevó la motocicleta, valorada en 6.500 euros. Dicha motocicleta, continúa el escrito, fue recuperada del río Huebra (término municipal de Pelarrodríguez), en la tarde del día 12 de septiembre de 2018, en donde “el acusado trató de ocultarla” dado que con la misma se produjo un accidente de circulación a consecuencia del cual falleció un menor de edad.

Aunque ‘El Pari’ siempre ha mantenido que el vehículo de dos ruedas se lo encontró tirado en un camino próximo al cementerio San Carlos Borromeo, no se han encontrado testigos y no existen huellas en la vivienda asaltada, la titular del Juzgado de lo Penal número Uno de Salamanca argumenta, para poder dictar sentencia condenatoria, varios puntos. En primer lugar habla de las contradicciones del propio acusado, pues la magistrada apunta que mientras que en el juicio dijo que después del accidente no supo más de la moto, en su declaración inicial dijo a la Guardia Civil que la arrojaron al río y les indicó el lugar exacto para que los agentes pudieran recuperarla.

Todo ello, junto al hecho de que la cerradura del garaje en cuestión estuviera forzada, “permite colegir que se ha practicado prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia que ampara al acusado”, por lo que la juez condena a ‘El Pari’ a la pena de tres años, seis meses y un día de prisión como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Asimismo, deberá indemnizar al dueño de la motocicleta con 6.500 euros y a la compañía aseguradora que reparó la puerta forzada con 1.272 euros.