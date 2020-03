La enésima detención de ‘El Benja’ en Salamanca: “Estoy harto de multas y no tengo ni cordones en las zapatillas”

El pasado mes de febrero fue detenido por irrumpir en una pizzería de la calle Obispo Jarrín, llena de niños y adolescentes, al grito de: “Tengo un cuchillo, os voy a rajar el cuello”. B.G.M. ha vuelto a ser arrestado en las últimas horas, en esta ocasión por incumplir la orden de alejamiento de un establecimiento de juegos situado en el paseo de Torres Villarroel, al que entró y propinó un puñetazo en la boca a uno de sus empleados, al que también tenía prohibido aproximarse. Con este son ya cuatro los quebrantamientos de órdenes de alejamiento por los que ha sido arrestado en los últimos cuatro meses.

Según ha podido saber LA GACETA, la última detención de B.G.M., conocido como ‘el Benja’ y de 50 años de edad, se produjo la noche del martes. El indigente dormía en un portal de un bloque al principio de la avenida de Italia cuando fue sorprendido. Tenía una orden de alejamiento de un salón de juegos situado en el paseo de Torres Villarroel y también de uno de los trabajadores de este local.

Tras ser identificado y arresto por la Policía Nacional fue trasladado a las dependencias de la calle Jardines. En el interrogatorio judicial justificó su presencia allí, a menos de 200 metros de uno de los establecimientos del que tiene orden de alejamiento, manifestando simplemente que sabía que no podía acercarse al empleado, pero no sabía que no podía hacerlo a su centro de trabajo.