Un incendio declarado al lado del cementerio alarma a los vecinos de Mogarraz El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León a las 21:51 horas de la noche de este miércoles, 20 de agosto

Elena Martín Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:06 Comenta Compartir

Un fuego declarado cerca del cementerio ha provocado cierta alarma en la localidad de Mogarraz, en La Alberca.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León (INFOCAL) a las 21:51 horas y, automáticamente, la sala de operaciones desplazaba hasta el lugar, hasta la carretera DSA-260, la que va de La Alberca a La Regajera, a cuatro efectivos. Entre ellos, han figurado un agente medioambiental, dos cuadrillas terrestres y un camión autobomba.

Tal y como ha podido saber LA GACETA, el origen de las llamas, muy próximas al casco urbano, habría puesto en una situación tan de sobreaviso a sus vecinos que algunos de ellos habrían participado en las labores de extinción junto a los bomberos desplazados hasta el lugar.

Por el momento, se desconoce la superficie total que ha quedado calcinada y la causa sigue en investigación.