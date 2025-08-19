El incendio de Cipérez desciende a nivel 0 Se declaró el pasado miércoles día 13 de agosto a las 14.40 horas

La Junta de Castilla y León ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 el incendio en la localidad salmantina de San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio se declaró el pasado miércoles día 13 de agosto a las 14.40 horas y se elevó días más tarde a IGR 2 tras afectar a más de 10.000 hectáreas, según datos de la Consejería de Medio Ambiente.

En las labores de extinción han participado más de 60 medios y en estos momentos se encuentran desplegados tres medios terrestres, entre ellos una autombomba. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.

Cabe recordar que este incendio sería el más grande de la historia de la provincia de Salamanca tras arrasar unas 10.500 hectáreas, por encima de las más de 8.600 hectáreas que quemó el incendio de Monsagro de 2022.