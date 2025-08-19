El incendio de Candelario se eleva a nivel 1 Un segundo foco en las Arribes portuguesas también mantiene en alerta a la provincia

Elena Martín Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 09:32

La provincia de Salamanca permanece en estado de máxima vigilancia después de que el incendio originado en la localidad cacereña de Jarilla, aún fuera de control, se haya extendido hasta territorio castellanoleonés por la cumbre de la Sierra de Candelario, a través del Pinajarro. El avance del fuego ha obligado a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 1 de peligrosidad en la zona, según el parte del Servicio de Extinción de Incendios (INFOCAL). Por el momento, en la zona, trabajan ocho efectivos, de entre los que destacan un técnico, tres agentes medioambientales, una cuadrilla terrestre, una unidad ELIF y dos hidroaviones.

El terreno por el que ha accedido el fuego carece de masa forestal, un factor que, lejos de frenar las llamas, incrementa el riesgo de propagación hacia más localidades salmantinas y también hacia la provincia de Ávila. Durante la mañana de este lunes se programó un vuelo de reconocimiento para evaluar el alcance del incendio y reforzar, si fuese necesario, la intervención del operativo de extinción.

«El incendio de Jarilla es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para Salamanca como para Ávila», señaló Urko Bondía, jefe en el centro de mando de Salamanca, en su comparecencia. «Estamos haciendo valoración de la zona y enviando medios para un posible refuerzo», añadió.

Otro foco preocupa en las Arribes

Al mismo tiempo, las autoridades mantienen especial atención en el oeste de la provincia, donde un incendio en las Arribes portuguesas presenta un intenso paveseo. Algunas pavesas han alcanzado territorio salmantino, aunque por el momento se han controlado a tiempo. Sin embargo, preocupa que de prender alguna en la zona de las Arribes, la extinción resulte muy complicada debido a la difícil orografía.

Situación del resto de incendios

Urko Bondía, jefe en el centro de mando de Salamanca, ofrecía este lunes una actualización sobre la situación. «El incendio de La Alberca ha pasado a estar controlado a las 9:00 horas y no ha tenido evolución. El incendio de El Payo, que ha llegado a estar en nivel 2, se mantiene en fase activa, pero en nivel 0. El incendio de Cipérez, que ayer descendió de IGR 2 a IGR 1, ha permitido el realojo de los vecinos», ha asegurado durante su comparecencia.

Precaución ciudadana

Las autoridades insisten en mantener la cautela en toda la provincia, recomiendan el uso de mascarilla al aire libre por la presencia de humo y aconsejan evitar la práctica deportiva en exteriores hasta que la calidad del aire mejore.