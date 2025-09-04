Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo El suceso ha tenido lugar la tarde de este jueves

Imagen de una ambulancia del Sacyl a las puertas de Urgencias del Hospital de Salamanca.

La Gaceta Salamanca Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:53 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

Un hombre de 48 años ha resultado herido tras una pelea que ha tenido lugar en la avenida Yurramendi de Ciudad Rodrigo, a la altura del Mercado de Abastos, según informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada informando del incidente fue recibida a las 20:08 horas y se dio aviso en ese momento a la Policía Local del municipio, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias, que tuvieron que atender al herido que, según fuentes cercanas, presentaba una brecha en la cabeza tras haber recibido un golpe con un palo.

Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.