Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia del Sacyl a las puertas de Urgencias del Hospital de Salamanca. LAYA

Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo

El suceso ha tenido lugar la tarde de este jueves

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:53

Un hombre de 48 años ha resultado herido tras una pelea que ha tenido lugar en la avenida Yurramendi de Ciudad Rodrigo, a la altura del Mercado de Abastos, según informan fuentes del 1-1-2 de Castilla y León.

La llamada informando del incidente fue recibida a las 20:08 horas y se dio aviso en ese momento a la Policía Local del municipio, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias, que tuvieron que atender al herido que, según fuentes cercanas, presentaba una brecha en la cabeza tras haber recibido un golpe con un palo.

Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los interinos no llegan a cubrir las vacantes de Secundaria
  2. 2 Se reactiva el incendio de Jarilla en una zona cerca de Candelario
  3. 3 Ingresa en prisión el presunto agresor de la pelea de El Rollo que apuñaló a otro en una pierna
  4. 4 El diminuto pueblo de Castilla y León que presume de nuevo jugador en la Selección
  5. 5 Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo
  6. 6 Nuevas obras en las vías de servicio de la A-66 pero sin noticias de la Autovía
  7. 7 El CIS lo confirma: este es el plato más representativo de Castilla y León
  8. 8 La plaza de Santa Eulalia se llena de verde con 16 palmeras y 1.105 plantas
  9. 9 A Topas el dueño de un bar de Olleros de Tera (Zamora) por acuchillar a un hombre que intentó robarle
  10. 10 Herido un motorista de 77 años en una colisión con un camión en la plaza de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo

Herido en una pelea tras ser golpeado con un palo en la cabeza en Ciudad Rodrigo