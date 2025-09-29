Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia de servicio en Salamanca. LAYA

Un herido tras una colisión entre una motocicleta y un turismo en la glorieta Ruta de la Plata

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y una ambulancia

La Gaceta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:54

Colisón por alcance entre una motocicleta y un turismo en la glorieta Ruta de la Plata, que se ha saldado con un joven de 19 años herido.

El 112 recibió la alerta a las 14.43 horas y se dio aviso a la Policía Local. Posteriormente, se recibió una llamada en la que el motorista herido solicitaba asistencia por un golpe en la rodilla y erosiones en las manos, fue por ello se envió una ambulancia.

