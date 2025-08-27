Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia del Sacyl. LAYA

Herido tras una colisión entre un camión y un turismo en la rotonda SA-20

Se solició asistencia por dolores en el cuello

La Gaceta

Carbajosa de la Sagrada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:56

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras una colisión entre un turismo y un camión que iba vacío en la rotonda SA-20.

El 112 recibió la alerta a las 19.15 horas y se avisó a la Policía Local de Carbajosa, a la Guardia Civil y a una ambulancia del Sacyl, ya que el herido se aquejaba de dolores en su cuello.

