Herido tras una colisión entre un camión y un turismo en la rotonda SA-20
Se solició asistencia por dolores en el cuello
La Gaceta
Carbajosa de la Sagrada
Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:56
Un hombre ha resultado herido este miércoles tras una colisión entre un turismo y un camión que iba vacío en la rotonda SA-20.
El 112 recibió la alerta a las 19.15 horas y se avisó a la Policía Local de Carbajosa, a la Guardia Civil y a una ambulancia del Sacyl, ya que el herido se aquejaba de dolores en su cuello.
