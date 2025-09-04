Un herido tras el choque de dos coches en el barrio Blanco
El accidente se ha producido a eso de las 8.00 horas
La Gaceta
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:07
Una persona ha resultado herida tras una colisión entre dos turismos en la calle Almenara esquina con la calle Regato del Anís, en el barrio Blanco. El accidente se ha producido a las 7:57 horas, según informa el 112. En la llamada han solicitado asistencia sanitaria para una persona con dolor de espalda. El 112 ha informado a Policía Local y a Sacyl.
