Herido un motorista tras chocar con un coche en Carbajosa El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 19:11 horas

Elena Martín Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 19:23 Comenta Compartir

Un hombre de unos 45 años ha resultado herido tras un accidente ocurrido a las 19:11 horas en Carbajosa de la Sagrada. La colisión se ha producido en la rotonda que une la calle Salamanca con la calle Segunda, cuando el conductor de la motocicleta no pudo evitar chocar contra un turismo.

La Guardia Civil de Tráfico fue avisada de inmediato por la sala de operaciones del 112, así como los servicios de Emergencias Sanitarias, que, a su vez, enviaron una ambulancia para atender al motorista in situ.

Por el momento, se desconoce si el afectado ha precisado de traslado al Hospital.