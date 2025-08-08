Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Carrascal de Barregas

La víctima, un hombre de mediana edad, se encontraba consciente en el lugar del suceso

La Gaceta

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:11

Un accidente vial con heridos ha tenido lugar a las 13:39 horas en Carrascal de Barregas, en la carretera CL-517, km. 11. Ha sido una colisión entre un turismo y una motocicleta. El motorista, varón de mediana edad, que ha resultado herido estaba consciente. El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

