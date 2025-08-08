Herido un motorista en una colisión con un turismo en Carrascal de Barregas
La víctima, un hombre de mediana edad, se encontraba consciente en el lugar del suceso
Viernes, 8 de agosto 2025, 14:11
Un accidente vial con heridos ha tenido lugar a las 13:39 horas en Carrascal de Barregas, en la carretera CL-517, km. 11. Ha sido una colisión entre un turismo y una motocicleta. El motorista, varón de mediana edad, que ha resultado herido estaba consciente. El 112 ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.
