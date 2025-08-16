Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por la capital. ARCHIVO

Herido un joven tras chocar una bici y un coche en Calzada de Valdunciel

El aviso ha sido recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 8:57 horas de la mañana de este sábado, 16 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Sábado, 16 de agosto 2025, 09:47

La mañana de este sábado ha comenzado con un accidente vial en la carretera DSA-510, a la altura de la entrada del parking del Estadio Helmántico, donde se ha producido una colisión entre un coche y una bicicleta.

El aviso ha sido recibido en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 8:57 horas. El ciclista, un varón de 24 años, resultó herido a consecuencia del impacto, aunque, por el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Hasta el lugar del accidente, se han desplazado unidades de Emergencias Sanitarias, que se han hecho cargo de la atención y posible traslado del herido. También se han movilizado agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, encargados de regular el tráfico en la zona.

