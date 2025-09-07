Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente El aviso se ha recibido pasadas las 9:00 horas

Elena Martín Salamanca Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:49

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante ha movilizado en la mañana de este domingo a los servicios de emergencia hasta la Plaza de la Fuente. La llamada de aviso se recibía a las 9:22 horas en la base de datos, cuando el fuego ya había sido extinguido.

Como consecuencia de las llamas, un hombre de 42 años resultaba herido leve, presentando un golpe en la cara. Automáticamente, se avisaba a la Policía Local, a los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico para atender al afectado en el lugar.