Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión de los Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, circulando por la capital. ARCHIVO

Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente

El aviso se ha recibido pasadas las 9:00 horas

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:49

Un incendio declarado en la cocina de un restaurante ha movilizado en la mañana de este domingo a los servicios de emergencia hasta la Plaza de la Fuente. La llamada de aviso se recibía a las 9:22 horas en la base de datos, cuando el fuego ya había sido extinguido.

Como consecuencia de las llamas, un hombre de 42 años resultaba herido leve, presentando un golpe en la cara. Automáticamente, se avisaba a la Policía Local, a los Bomberos de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias, que enviaba una ambulancia de soporte vital básico para atender al afectado en el lugar.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el parte médico de Daniel Martín tras la cornada sufrida en La Glorieta
  2. 2 Una nueva y violenta agresión en el centro penitenciario de Topas deja a varios funcionarios heridos
  3. 3 Un incendio de nivel 1 de peligrosidad amenaza a Garcibuey
  4. 4 Cambio de recorrido en la llegada de la Vuelta a España a Salamanca
  5. 5 Las carnicerías temen la subida del precio de uno de su productos más vendidos: «Se ha quemado mucho monte y resulta más caro»
  6. 6 Noche movida para los Bomberos y la Policía Local con el alcohol, las drogas, los incendios, los rescates y un dron como protagonistas
  7. 7 Detenido en Salamanca tras colarse en un internado para robar objetos electrónicos y dinero
  8. 8 Las lluvias amenazan el primer fin de semana de Ferias tras el sol y el calor
  9. 9 Controlado el incendio de Garcibuey tras saltar pavesas a la carretera
  10. 10 Media docena de festejos taurinos, este fin de semana por televisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente

Herido un hombre tras intentar apagar un incendio originado en una cocina de un restaurante de la Plaza de la Fuente