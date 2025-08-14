Herido un hombre de 30 años tras una colisión entre su coche y un autobús en la rotonda de la SA-20 Se quejaba de un dolor en la espalda

La Gaceta Jueves, 14 de agosto 2025, 14:05

Un hombre ha resultado herido en una colisión a las 13:26 horas entre un turismo y un autobús en la rotonda de la SA-20, en Carbajosa la Sagrada. En la llamada al 112 solicitaban asistencia sanitaria para el conductor del turismo, un hombre de unos 30 años, con dolor de espalda. Acuden Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y Sacyl.