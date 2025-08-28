Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del accidente.
Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 28 de agosto 2025, 20:56

Una mujer ha resultado herida en su brazo este jueves tras sufrir un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión, en Comuneros.

El 112 recibió el aviso a las 20.38 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia del Sacyl para atenderla. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Hospital.

El accidente ha generado retenciones en la zona y los agentes se han visto obligados a regular el tráfico.

