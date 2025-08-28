Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia

La Gaceta Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 20:56 | Actualizado 21:05h.

Una mujer ha resultado herida en su brazo este jueves tras sufrir un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión, en Comuneros.

El 112 recibió el aviso a las 20.38 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia del Sacyl para atenderla. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Hospital.

El accidente ha generado retenciones en la zona y los agentes se han visto obligados a regular el tráfico.