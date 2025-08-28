Herida una mujer tras un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia
Una mujer ha resultado herida en su brazo este jueves tras sufrir un atropello en la rotonda del Puente de la Televisión, en Comuneros.
El 112 recibió el aviso a las 20.38 horas y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional, Local y una ambulancia del Sacyl para atenderla. Se desconoce si ha tenido que ser trasladada al Hospital.
El accidente ha generado retenciones en la zona y los agentes se han visto obligados a regular el tráfico.
