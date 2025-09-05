Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una ambulancia, circulando por una autovía en Salamanca. ARCHIVO

Herida una mujer de 70 años tras ser atropellada en Béjar

El accidente se ha producido pasadas las 12:00 horas de la mañana de este viernes

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:33

Una mujer de aproximadamente unos 70 años ha resultado herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un coche en la calle Obispo Zarranz y Pueyo, a la altura del número 5, en Béjar. El accidente se ha producido sobre las 12:02 horas y, según fuentes oficiales, la víctima se encontraba consciente tras el impacto.

Inmediatamente, se alertaba a la Policía Local de Béjar, a la Policía Nacional y al Sacyl, que acudían al lugar para valorar su posible traslado a un centro sanitario.

