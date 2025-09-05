Herida una mujer de 70 años tras ser atropellada en Béjar El accidente se ha producido pasadas las 12:00 horas de la mañana de este viernes

Elena Martín Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 12:33

Una mujer de aproximadamente unos 70 años ha resultado herida en la mañana de este viernes tras ser atropellada por un coche en la calle Obispo Zarranz y Pueyo, a la altura del número 5, en Béjar. El accidente se ha producido sobre las 12:02 horas y, según fuentes oficiales, la víctima se encontraba consciente tras el impacto.

Inmediatamente, se alertaba a la Policía Local de Béjar, a la Policía Nacional y al Sacyl, que acudían al lugar para valorar su posible traslado a un centro sanitario.