Herida una mujer de 70 años en una colisión por alcance en La Aldehuela El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 14:30 horas

Elena Martín Salamanca Martes, 19 de agosto 2025, 15:00

Una mujer de unos 70 años ha resultado herida en el mediodía de este martes, 19 de agosto, en un accidente de tráfico ocurrido en la Avenida de la Aldehuela, a la altura de la rotonda que va a dar acceso a la Avenida de Fernando III el Santo.

El siniestro se ha producido a las 14:35 horas, cuando dos turismos han chocado por alcance. La mujer afectada, uno de los conductores de uno de los vehículos, precisaba atención sanitaria por un fuerte dolor de espalda.

Hasta el lugar, se han desplazado la Policía Local y la Policía Nacional para regular el tráfico y elaborar el correspondiente atestado.

Por el momento, se desconoce si la herida ha precisado de traslado al Complejo Asistencial.