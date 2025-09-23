Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Guardia Civil de Salamanca en el lugar del accidente. Guardia Civil de Salamanca

La Guardia Civil de Salamanca trabaja en el accidente que ha cortado la A-62

Un camión volcó en la autovía, a la altura del kilómetro 202, sobre las 22:00 horas de este lunes

La Gaceta

Salamanca

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:31

La Guardia Civil de Tráfico de Salamanca trabaja este lunes en la regulación de la circulación y auxilio tras el accidente sufrido por un camión articulado que volcó en la A-62, a la altura del kilómetro 202, en sentido Portugal, sobre las 22:00 horas.

El conductor del vehículo resultó herido leve y fue atendido en el lugar, según ha informado la Benemérita.

Debido al siniestro, la autovía permanece totalmente cortada en ese punto, habilitándose un desvío por la carretera N-620, entre los kilómetros 195 y 219,200, donde los vehículos pueden reincorporarse de nuevo a la A-62.

La Guardia Civil solicita a los conductores extremar la precaución y respetar tanto la señalización como las indicaciones de los agentes.

Se prevé que la vía pueda quedar despejada a última hora de esta tarde, una vez finalicen las labores de retirada del vehículo y limpieza de la calzada.

