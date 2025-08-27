Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen de una ambulancia del Sacyl. EP

Fallece una septuagenaria arrollada por un tren en Astorga

El suceso se ha producido a las 13.41 horas

E.P.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:08

Una mujer de 75 años ha fallecido arrollada en la tarde de este miércoles por un tren en la salida de Astorga (León), dirección Ponferrada, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.41 horas, que es cuando el servicio de seguridad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) contactaba con la sala de operaciones del Centro de Emergencias 112 Castilla y León para avisar del citado arrollamiento.

El 112 ha dado aviso de lo ocurrido a la Policía Local de Astorga, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado personal sanitario del centro de salud y Vehículo de Intervención Rápida (VIR).

Los organismos, en el lugar confirmaban que la persona arrollada, una mujer de 75 años, se encontraba fallecida.

