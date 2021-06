‘El Dúa’ y ‘Tomasín’, absueltos del violento robo de marihuana en Aldearrodrigo

La declaración de las siete víctimas el pasado 27 de mayo en el juicio ya hacía pensar cuál sería el veredicto de la sentencia y así ha sido. La titular del Juzgado de lo Penal número Dos de Salamanca ha absuelto a ‘El Dúa’ y ‘Tomasín’ del violento robo de marihuana en Aldearrodrigo en 2018 por el que se enfrentaban a seis años y medio de prisión que le pedía el Ministerio Fiscal.

La jueza entiende que no hay prueba de cargo con valor suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia pues, entre otras cuestiones, los testigos de lo ocurrido coinciden al afirmar que no vieron a los ladrones al ir encapuchados y que los autores eran “muchísimo más altos” y “más delgados” que los dos varones que tuvieron que sentarse en el banquillo.

La sentencia refleja así que no ha quedado acreditado que fueran ‘El Dúa’ (de ininciales E.G.R.) y ‘Tomasín’ (T.A.B.), defendidos por Elías Carcedo, las dos personas que en la madrugada del día 5 de octubre de 2018, haciendo uso de pasamontañas para ocultar su identidad, asaltaran una nave de la localidad de Aldearrodrigo utilizada por una asociación botánica dedicada al cultivo de marihuana y se apoderaran de dos máquinas para el tratamiento de la marihuana y de varias plantas de marihuana. Así, la jueza entiende que no se puede condenar a los hombres al consideras que no hay pruebas de su autoría, “únicamente indicios que ni tan siquiera fueron ratificados en el acto del juicio oral”.