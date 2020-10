El acusado de un fraude millonario a empresas de Béjar y Guijuelo echa balones fuera: “El estafado he sido yo”

En concreto, el fiscal le acusa de cometer el fraude aparentando tener solvencia para ganarse la confianza de las víctimas a través de diversas sociedades ficticias, en las que aparecen como administrados únicos los tres condenados: E.P.B., M.D.L.V.A. y J.C.A. Al respecto, el acusado que compareció ayer dijo que “jamás” quiso aparentar solvencia porque “jamás ha querido aparentar algo que no es”. “No lo necesitaba, a mi me iba muy bien por aquellas fechas”.

La Audiencia Provincial de Salamanca llevaba años queriendo celebrar la vista oral y este martes, por fin, pudo llevarse a cabo. El presunto cabecilla de un fraude cárnico millonario que en el año 2006 afectó a al menos cinco empresas de las comarcas de Béjar y Guijuelo , el mismo que llevaba cuatro años en rebeldía en Alemania, se sentó por fin en el banquillo de los acusados por una estafa piramidal que presuntamente consiguió llevar a cabo mediante el timo del nazareno —dejando de pagar a empresas proveedoras a las que previamente se había ganado su confianza—. Y lo hizo para defender su inocencia y echar balones fuera: “El estafado he sido yo”, sentenció.

Ante su falta de concreción a la hora de responder a las preguntas y la poca claridad que estaba aportando para la resolución del caso, el tribunal le invitó a explicar por qué él consideraba que había sido víctima de una estafa y de considerarlo así por qué no había denunciado los hechos ante la Justicia. “A raíz de una conversación que tuve con una persona sospeché, me puse a investigar porque vi que podría tratarse de algo ilegal y supe que había sido víctima de una estafa. Acudí a un abogado para demandarlo pero no hizo nada”, dijo el varón.

Finalmente, a las preguntas de por qué decidió marcharse a Alemania y no colaborar con la justicia, J.A.C. indicó que lo hizo para “poder dar de comer a sus hijos”, aunque puntualizó que siempre había intentado mantener el contacto con la Justicia española —pese a estar cuatro años fugitivo—.

Tras su declaración y la de los querellantes, la Guardia Civil y los peritos, entre otros, el juicio quedó visto para sentencia.