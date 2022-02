El acusado de tocar y poner ‘porno’ a la hija de su pareja en Salamanca: “Nunca. Jamás. Ni se me ocurriría”

El hombre de iniciales J.L.M.L. que este lunes ha tenido que sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Salamanca acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una niña de entonces 12 años a la que presuntamente tocó la vagina en varias ocasiones y llegó a ponerle una película pornográfica, negó de forma tajante los hechos: “Nunca. Jamás. Ni se me ocurriría”, afirmó.

Aunque la víctima, ahora de 18 años, ratificó ante el tribunal todo lo denunciado, el hombre negó una y otra vez que tocara a la menor. Así, a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre si en julio de 2015 en el salón la cogió, la puso en sus piernas y le realizó tocamientos cuando ambos estaban jugando en el ordenador, el varón contestó: “Ni pensarlo. No, no y no”. Una versión muy diferente a la ofrecida por la menor, que asegura que ese episodio se produjo incluso con su madre en la misma estancia, aunque esta no pudo ver nada porque estaba en el sofá echada y había una chimenea por medio que le impedía ver. “Desde todos los puntos del salón hay visión”, aclaró J.L.M.L.

Se trata de una versión muy diferente a la que aportó la menor, que protegida tras un biombo relató los presuntos tocamientos sufridos, que según su relato siempre tuvieron lugar cuando nadie les podía ver. “Yo no sabía qué hacer. Yo en ese momento era una niña y no sabía lo que era eso. Yo sabía lo que era solo el pene y la vagina”, declaró. Al respecto, la joven, a preguntas de las partes, reconoció que en ningún momento le dijo “no” y que tampoco se apartó, pues directamente no sabía cómo actuar.