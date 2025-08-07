Otro incendio declarado en Salamanca: el último, esta noche en Sobradillo El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 21:47 horas de la noche de este jueves, 7 de agosto

Elena Martín Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 22:23

Un nuevo incendio en la provincia ha movilizado en la noche de este jueves, 7 de agosto, a los efectivos del Servicio de Extinción de la Junta de Castilla y León hasta la localidad de Sobradillo, en la comarca de Vitigudino.

El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 21:47 horas, derivando en la movilización de un total de 14 medios, entre los que figuran, por el momento, dos técnicos, dos agentes medioambientales, cuatro cuadrillas terrestres, dos camiones autobomba, tres unidades ELIF y una dotación de los Bomberos de la Diputación, correspondiente al parque de Lumbrales.

Por el momento, se desconoce la superficie que ha quedado dañada como consecuencia del incendio, ya que todavía sigue en perimetración. La causa que ha originado las llamas todavía se está investigando, aunque, probablemente, tal y como ha sucedido con el incendio forestal que se ha declarado pasadas las 17:00 horas en la localidad de Campillo de Azaba, todo apunta a que las altas temperaturas que están asolando a la provincia han pasado factura. En este último, que se ha dado por controlado a las 22:45 horas, han trabajado 31 medios.

El tercer foco del día se declaraba pasadas las 21:00 horas en el interior de una casa abandonada de Carbajosa de la Sagrada. Hasta el lugar, se desplazaba una dotación de los Bomberos de la Diputación, cuyos efectivos lograban extinguir rápidamente las llamas, originadas por la quema de parte del material que se encontraban dentro del inmueble.