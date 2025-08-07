Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en un solar
VÍDEOS: I. A. G.

Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en un solar

El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 21:00 horas de la tarde de este jueves, 7 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:18

Un incendio declarado en un solar ha movilizado a los Bomberos de la Diputación hasta la localidad de Carbajosa de la Sagrada.

El aviso se ha registrado pasadas las 21:00 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, por medio de una llamada en la que se ha alertado de que unas llamas habían empezado a propagarse en una nave ubicada en la calle Plutón. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 ha desplazado a una dotación.

Por el momento, se desconoce el alcance del fuego y si se ha precisado del desplazamiento de más medios.

En actualización

La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados»
  2. 2 La moda en los bares y restaurantes que harta a los hosteleros: «A escote, no hay pegote»
  3. 3 Moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la alcaldesa del PP Elena Nieto
  4. 4 «Me voy con la conciencia tranquila, algo que la empresa de Salamanca no podrá tener»
  5. 5 Una treintena de medios trabajan para controlar un incendio en Campillo de Azaba
  6. 6 «Ahora se va a ir el coste a 900 euros y la gente hace cuentas»
  7. 7 El edificio de consultas coge forma por dentro: tabiques, canalización y electricidad
  8. 8 Desesperación entre los vecinos de la comarca: «La situación es insostenible, nos toman por bobos»
  9. 9 Recogida de firmas para evitar la marcha del párroco Félix Pérez: «No entendemos los motivos»
  10. 10 La Operación Salida 1º de agosto más trágica para Salamanca en más de 10 años

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en un solar