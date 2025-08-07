Alarma en Carbajosa de la Sagrada por un incendio en un solar El aviso se ha registrado en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León pasadas las 21:00 horas de la tarde de este jueves, 7 de agosto

Elena Martín Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 21:18 Comenta Compartir

Un incendio declarado en un solar ha movilizado a los Bomberos de la Diputación hasta la localidad de Carbajosa de la Sagrada.

El aviso se ha registrado pasadas las 21:00 horas en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León, por medio de una llamada en la que se ha alertado de que unas llamas habían empezado a propagarse en una nave ubicada en la calle Plutón. Automáticamente, la sala de operaciones del 112 ha desplazado a una dotación.

Por el momento, se desconoce el alcance del fuego y si se ha precisado del desplazamiento de más medios.

En actualización La redacción de LA GACETA DE SALAMANCA trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.