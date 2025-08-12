Dos heridos en una colisión por alcance en Carbajosa de la Sagrada El accidente se ha producido antes de las 16:00 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto

Una ambulancia y la Guardia Civil de Tráfico, en una intervención ajena a esta información.

Elena Martín Salamanca Martes, 12 de agosto 2025, 16:26

Dos hombres, de 42 y 37 años, han resultado heridos este martes en una colisión por alcance entre dos furgonetas ocurrida a las 15:59 horas en la carretera CL-510, a la altura de la rotonda del kilómetro 0, en Carbajosa de la Sagrada.

Según fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la furgoneta en la que viajaban las víctimas fue la que recibió el impacto. Ambos presentaban dolor en el cuello y en la espalda, permaneciendo conscientes en todo momento.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias, que atendió a los heridos en el punto del accidente.