Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una ambulancia y la Guardia Civil de Tráfico, en una intervención ajena a esta información. ARCHIVO

Dos heridos en una colisión por alcance en Carbajosa de la Sagrada

El accidente se ha producido antes de las 16:00 horas de la tarde de este martes, 12 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Martes, 12 de agosto 2025, 16:26

Dos hombres, de 42 y 37 años, han resultado heridos este martes en una colisión por alcance entre dos furgonetas ocurrida a las 15:59 horas en la carretera CL-510, a la altura de la rotonda del kilómetro 0, en Carbajosa de la Sagrada.

Según fuentes del Servicio de Emergencias de Castilla y León, la furgoneta en la que viajaban las víctimas fue la que recibió el impacto. Ambos presentaban dolor en el cuello y en la espalda, permaneciendo conscientes en todo momento.

Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Emergencias Sanitarias, que atendió a los heridos en el punto del accidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alarma por un aparatoso incendio declarado en el polígono de Los Montalvos
  2. 2 Detenido tras ser denunciado por su propia madre por supuestamente agredirla y cortarle dedos del pie
  3. 3 La Guardia Civil vigila la fiesta rave de Salvatierra
  4. 4 Declarado el nivel 2 de peligrosidad en el incendio forestal de Martín de Yeltes
  5. 5 Trasladado al Hospital tras salirse de la vía con la moto y desencadenar un incendio en Santa Marta
  6. 6 Gran movilización de los Bomberos hasta la calle Concordia por un incendio en la trastienda de un bar
  7. 7 Detenida por agredir con un cuchillo a su expareja tras amenazarle en la terraza de un bar por una posible deuda de 100 euros
  8. 8 Detenido en Pinhel (Portugal) por provocar seis incendios en un mes a pocos kilómetros de Salamanca
  9. 9 Trasladada al Hospital una mujer tras ser atropellada al bajarse de su coche en María Auxiliadora
  10. 10 El mal tiempo derriba un árbol en la rotonda de acceso a la SA-20 y provoca caos en la carretera de Alba de Tormes

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Dos heridos en una colisión por alcance en Carbajosa de la Sagrada

Dos heridos en una colisión por alcance en Carbajosa de la Sagrada