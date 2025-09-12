Denuncian una nueva agresión 'sorpresa' que dejó desplomado a un joven en la calle Toro La madrugada de este martes, un chico de 20 años resultó herido tras recibir un fuerte golpe en la cabeza | El pasado domingo, otro varón de 36 años fue agredido en plena Plaza Mayor con el mismo 'modus operandi'

Una nueva agresión de madrugada vuelve a encender las alarmas en Salamanca. Una testigo ha denunciado a LA GACETA que en la madrugada de este martes, 9 de septiembre, pasadas las 5:00 horas, un joven de 20 años fue atacado por la espalda en la calle Toro, a la altura del número 64. Según ha podido confirmar este diario con fuentes de Emergencias 112 de Castilla y León, una llamada de alerta avisó de que un chico había sido agredido. Al parecer recibió un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó desplomado en el suelo, sangrando, y que tuvo que ser atendido 'in situ' por los servicios de emergencias. Asimismo, la Policía Local y Nacional se personó en el lugar y los hechos han sido denunciados formalmente.

Este ataque recuerda a lo ocurrido apenas dos días antes, el domingo 7 de septiembre, cuando otro joven, en este caso de 36 años, resultó herido en la Plaza Mayor alrededor de las 5:33 horas. En aquella ocasión, la víctima fue golpeada con un puñetazo en la nariz que le provocó una hemorragia, por lo que los agentes solicitaron asistencia sanitaria tras comprobar la lesión.

Sospechas de un patrón en los ataques

En ambos sucesos el agredido fue sorprendido de madrugada, por la espalda y con un solo puñetazo que lo dejó herido en la vía pública, lo que ha generado preocupación entre familiares y testigos. La persona que se ha puesto en contacto con este periódico teme que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica intencionada, y pide que se difunda para prevenir a posibles víctimas y poder recabar testimonios que ayuden a esclarecer los ataques: «Esto tiene que salir a la luz, primero por si hay más casos y segundo por si se trata de algún juego, intentar pararlo. Hagamos que esta ciudad sea segura para todos», reclamaba la familiar del último agredido en su mensaje enviado a LA GACETA.

Ambos sucesos se encuentran bajo investigación policial. Con las cámaras de seguridad de la zona y la colaboración ciudadana se espera recabar pruebas que permitan identificar al supuesto o supuestos agresores.