Una ambulancia y un coche de Policía Local, circulando por la capital. ARCHIVO

Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor

El incidente se producía pasadas las 5:00 horas, cuando el herido recibía un puñetazo que le provocaba una hemorragia

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 09:43

Un joven de 36 años ha resultado herido tras ser agredido en la Plaza Mayor de Salamanca a las 5:33 horas de la madrugada de este domingo, 7 de septiembre.

En un primer momento, la llamada que se recibía en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León solicitaba únicamente la presencia de la Policía Local en el lugar. Sin embargo, una vez in situ, los agentes requerían asistencia médica tras comprobar que la víctima había recibido un puñetazo en la nariz, provocándole este una hemorragia.

Emergencias Sanitarias enviaba una ambulancia de soporte vital básico para atender al agredido en el lugar. La Policía Local continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

