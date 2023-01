Denuncia una posible agresión homófoba en un bar de Aldeadávila tras sufrir puñetazos y patadas de cuatro personas

Un joven, vecino de la localidad salmantina de Aldeadávila de la Ribera, denunció este viernes una posible agresión homófoba cuando estaba de fiesta en un bar del pueblo durante la noche de Reyes.

Al parecer, la víctima recibió cabezazos, patadas y puñetazos de al menos cuatro personas cuando estaba solo en el baño. A causa de la agresión, el joven tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Universitario de Salamanca con diversas heridas por el cuerpo y los dientes rotos.

Fuentes cercanas del caso han comunicado a LA GACETA que los hechos sucedieron la madrugada del día 5 de enero, sobre las 2:00 horas, cuando la víctima estaba de fiesta en un bar del pueblo en el que también se encontraban los supuestos agresores, todos del mismo municipio.

El varón asegura que llevaba sufriendo insultos tales como “maricón de mierda” desde el verano y que en las últimas semanas el nivel de odio fue incrementando hasta el punto de que en la madrugada del jueves recibió un cabezazo por parte de otro varón.

Instantes después, los agresores, al menos cuatro personas, aprovecharon que estaba solo en el servicio del establecimiento para insultarle, tirarle al suelo y darle multitud de golpes, patadas y puñetazos. Incluso le intentaron asfixiar. “La víctima asegura que todo fue muy rápido y que cuando volvió en sí ya no había nadie”, según han informado las mismas fuentes a este diario.

Con motivo de la brutal agresión, el joven fue trasladado al Centro de Salud de Aldeadávila de la Ribera y posteriormente al Hospital Universitario de Salamanca con varias heridas por el cuerpo y los dientes rotos. La víctima declaró en el cuartel de la Guardia Civil de Aldeadávila y denunció los hechos al día siguiente, el día 6 de enero, en la comisaría de la Policía Nacional tras sufrir una posible agresión homófoba por su orientación sexual.

Otro vecino del pueblo ha publicado en las últimas horas en sus redes sociales un mensaje en repulsa de los hechos acontecidos: “Hace menos de 24 horas Aldeadávila fue el escenario de uno de los sucesos más vergonzosos, vomitivos y despreciables que nos podemos encontrar en estos tiempos. Las agresiones por motivos de odio, en este caso por condición sexual, pero vale por ideología, por ser mujer, extranjero y un largo etc., son uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y es obligación de todos nosotros aportar nuestro granito de arena para combatirlos y evitar que se vuelvan a repetir. Y no lo digo porque esta agresión homófoba ocurrida ayer me toque de cerca, lo digo porque de verdad creo que quienes consideran que la sexualidad de alguien es motivo para agredir a otra persona son unos seres despreciables y miserables que jamás podrán tener mi respeto. El respeto se pierde cuando no respetas a quien es diferente. Mi más absoluto rechazo a lo ocurrido ayer en Aldeadávila (mañana puede ser en cualquier sitio) y todo mi apoyo a la persona agredida. Ojalá esto no se vuelva a repetir, ni en Aldeadávila ni en ningún otro lugar”.