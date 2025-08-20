Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un bombero, trabajando en una intervención ajena a esta información. ARCHIVO

Declarado un incendio en La Bouza

Un total de siete medios trabajan sobre el terreno desde las 19:15 horas de este miércoles, 20 de agosto

Elena Martín

Elena Martín

Salamanca

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:55

Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, en la localidad de La Bouza. El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 19:15 horas, por medio de una llamada en la que se alertaba de que ujnas llamas habían empezado a propagarse muy cerca de la frontera con Portugal.

Por el momento, siete medios trabajan sobre el terreno para extinguir el fuego y evitar su propagación. Entre ellos, destacan un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres y tres camiones autobomba.

Se desconoce la superficie total que ha quedado calcinada, ya que todavía sigue en perimetración, al igual que las causas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega tras la ola de calor: «Las lluvias de Santa Sabina son...»
  2. 2 «No nos dejan quitar ni las zarzas por los nidos de los pájaros o los reptiles»
  3. 3 «Es necesario incluir hongos en la reforestación y evitar plantar árboles en tubos porque es una pérdida de dinero»
  4. 4 Perdió un millón de kilos de pajas y forrajes en el incendio y se quemó: «Tengo 82 años y nunca vi nada igual»
  5. 5 El incendio de Candelario permanece en nivel 1 mientras persiste la alerta por el foco de Cáceres
  6. 6 El «milagro» de los cerdos: «No querían salir de la charca después del fuego»
  7. 7 Incendios y mala calidad del aire hacen mella en el turismo rural: «Ahora mismo no puedo alojar a nadie»
  8. 8 Dos heridos tras estamparse contra la esquina de una vivienda en Pedrosillo El Ralo
  9. 9 «Nuestra labor será la de proteger a las poblaciones afectadas por el fuego»
  10. 10 Los puntos de recarga de la tarjeta del metropolitano se reducen y el dinero no gastado se devolverá

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Declarado un incendio en La Bouza

Declarado un incendio en La Bouza