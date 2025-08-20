Declarado un incendio en La Bouza Un total de siete medios trabajan sobre el terreno desde las 19:15 horas de este miércoles, 20 de agosto

Elena Martín Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:55

Un nuevo incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles, 20 de agosto, en la localidad de La Bouza. El aviso se registraba en la base de datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León a las 19:15 horas, por medio de una llamada en la que se alertaba de que ujnas llamas habían empezado a propagarse muy cerca de la frontera con Portugal.

Por el momento, siete medios trabajan sobre el terreno para extinguir el fuego y evitar su propagación. Entre ellos, destacan un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres y tres camiones autobomba.

Se desconoce la superficie total que ha quedado calcinada, ya que todavía sigue en perimetración, al igual que las causas.