Un conductor de patinete trasladado al Hospital tras chocar con un coche en Gran Capitán

El accidente se produjo a las 21.51 horas de este miércoles

La Gaceta

Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:07

Una persona ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca tras un choque entre un turismo y un patinete. El conductor del Vehículo de Movilidad Personal (VMP) ha sido el afectado. El accidente se produjo a eso de las 21.51 horas en el paseo de Gran Capitán.

