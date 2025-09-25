Un conductor de patinete trasladado al Hospital tras chocar con un coche en Gran Capitán
El accidente se produjo a las 21.51 horas de este miércoles
La Gaceta
Jueves, 25 de septiembre 2025, 09:07
Una persona ha sido trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca tras un choque entre un turismo y un patinete. El conductor del Vehículo de Movilidad Personal (VMP) ha sido el afectado. El accidente se produjo a eso de las 21.51 horas en el paseo de Gran Capitán.
